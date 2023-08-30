Прокуратура

Пенсионеру из Ингушетии выплатили 195 тыс. рублей после вмешательства прокуратуры

0

Прокуратура Магаса провела проверку по обращению местного жителя о нарушении его пенсионных прав. Было установлено, что в ноябре прошлого мужчина обратился в региональное отделение ПФР по Ингушетии с заявлением о запросе пенсионного дела в связи с переменой места жительства.

С 1 декабря 2022 года выплата денег заявителю по прошлому месту жительства прекращена с учетом переезда, однако по состоянию на июнь этого года не возобновлена.

Прокуратура внесла в отделение Социального фонда России по региону представление, оно рассмотрено и удовлетворено.

Благодаря вмешательству надзорного ведомства пенсионеру, с учетом пропущенного времени, выплачено более 195 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии проверяют крупные предприятия на законность потребления электроэнергии
Голуби у пруда в Ингушетии погибли из-за теплового стресса в жару
В Назрановском районе Ингушетии прошла церемония вручения VIII премии «Лучший ученик года»
В заброшенном МКД в Ингушетии нашли труп мужчины
Ингушский единоросс Юсуп Богатырев принял участие в акции «Собери ребенка в школу»
В трех городах Ингушетии заработают площадки по обучению подростков IT-технологиям
Премьер-министр Ингушетии поздравил жителей Карабулака с днем города
Оперативный штаб в Ингушетии призывает граждан к бдительности в День знаний
Отказаться от биометрии можно в любой момент — правительство Ингушетии
В столице Ингушетии проверили готовность избирательных участков к выборам
В Ингушетии заключили 96% контрактов по национальным проектам

Главное

Яндекс.Метрика

 