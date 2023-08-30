Пенсионеру из Ингушетии выплатили 195 тыс. рублей после вмешательства прокуратуры

С 1 декабря 2022 года выплата денег заявителю по прошлому месту жительства прекращена с учетом переезда, однако по состоянию на июнь этого года не возобновлена.

Прокуратура внесла в отделение Социального фонда России по региону представление, оно рассмотрено и удовлетворено.

Благодаря вмешательству надзорного ведомства пенсионеру, с учетом пропущенного времени, выплачено более 195 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.