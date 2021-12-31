Жилье

Пенсионеру МВД по Ингушетии вручили сертификат на приобретение жилья

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По поручению главы МВД по Ингушетии Михаила Коробкина его заместитель Василий Понамарев вручил сертификат для приобретения или строительства собственного жилья пенсионеру-правоохранителю. Торжественная церемония состоялась в музее министерства внутренних дел по региону.

Полковник внутренней службы пожелал обладателю сертификата, счастья и удачи, поздравил с наступающим Новым годом.

«Руководство МВД прилагает все усилия для реализации социальных гарантий, предусмотренных сотрудникам органов внутренних дел, в том числе в части улучшения их жилищных условий», — цитирует Понамарева пресс-служба ведомства.

В свою очередь, получивший сертификат отставной сотрудник полиции поблагодарил руководство Министерства за оказание помощи.

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