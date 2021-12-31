Пенсионеру МВД по Ингушетии вручили сертификат на приобретение жилья

Полковник внутренней службы пожелал обладателю сертификата, счастья и удачи, поздравил с наступающим Новым годом.

«Руководство МВД прилагает все усилия для реализации социальных гарантий, предусмотренных сотрудникам органов внутренних дел, в том числе в части улучшения их жилищных условий», — цитирует Понамарева пресс-служба ведомства.

В свою очередь, получивший сертификат отставной сотрудник полиции поблагодарил руководство Министерства за оказание помощи.