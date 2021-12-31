Пенсионеру МВД по Ингушетии вручили сертификат на приобретение жилья
По поручению главы МВД по Ингушетии Михаила Коробкина его заместитель Василий Понамарев вручил сертификат для приобретения или строительства собственного жилья пенсионеру-правоохранителю. Торжественная церемония состоялась в музее министерства внутренних дел по региону.
Полковник внутренней службы пожелал обладателю сертификата, счастья и удачи, поздравил с наступающим Новым годом.
«Руководство МВД прилагает все усилия для реализации социальных гарантий, предусмотренных сотрудникам органов внутренних дел, в том числе в части улучшения их жилищных условий», — цитирует Понамарева пресс-служба ведомства.
В свою очередь, получивший сертификат отставной сотрудник полиции поблагодарил руководство Министерства за оказание помощи.