Пенсионеры Ингушетии приняли участие в чемпионате по финансовой грамотности

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В республиканском Доме ветеранов прошел региональный этап II Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности среди пенсионеров. Организаторами мероприятия выступили Отделение — НБ Республика Ингушетия совместно с региональным Центром финансовой грамотности. Всего в отборочном туре соревновались 38 участников из числа отдыхающих центра, сообщили газете «Ингушетия» в отделении — Национальный банк по региону.

Сообщается, что конкурс состоял из двух этапов. Сначала эксперты прочитали лекции о новейших финансовых услугах и продуктах, рассказали, как их правильно выбирать и отличать выгодные предложения от ловушек мошенников. Затем участники приступили к выполнению конкурсных заданий. В общей сложности предстояло ответить на сорок вопросов.

Жители Назрани и Назрановского района успешно справились с заданием и заняли призовые места. Они будут представлять Ингушетию на федеральном этапе онлайн-чемпионата. Победителям региональных этапов были вручены призы, а все участники получили памятные сувениры и информационные материалы Банка России.

Напомним, впервые Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности среди граждан пенсионного возраста провели специалисты Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова в 2022 году в 20 регионах страны. В этом году количество регионов-участников увеличилось вдвое. Цель мероприятия — повышение уровня финансовой грамотности среди людей старшего поколения.

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