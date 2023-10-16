Пенсионеры Ингушетии приняли участие в чемпионате по финансовой грамотности

Сообщается, что конкурс состоял из двух этапов. Сначала эксперты прочитали лекции о новейших финансовых услугах и продуктах, рассказали, как их правильно выбирать и отличать выгодные предложения от ловушек мошенников. Затем участники приступили к выполнению конкурсных заданий. В общей сложности предстояло ответить на сорок вопросов.

Жители Назрани и Назрановского района успешно справились с заданием и заняли призовые места. Они будут представлять Ингушетию на федеральном этапе онлайн-чемпионата. Победителям региональных этапов были вручены призы, а все участники получили памятные сувениры и информационные материалы Банка России.

Напомним, впервые Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности среди граждан пенсионного возраста провели специалисты Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова в 2022 году в 20 регионах страны. В этом году количество регионов-участников увеличилось вдвое. Цель мероприятия — повышение уровня финансовой грамотности среди людей старшего поколения.