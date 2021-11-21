Пенсию умершего в России с 2022 года могут получить его наследники

В частности, по новым правилам, предусмотрена выдача территориальным органом Пенсионного фонда России по запросу нотариуса справки о суммах пенсии, не полученных при жизни пенсионером, его возможным наследникам. Основанием для этого станет их заявление. Также отделения ПФР смогут направить справку непосредственно нотариусу, в том числе в форме электронного документа.

Далее: сроки доставки пенсий при чрезвычайной ситуации могут скорректировать. По новым правилам их могут выплачивать раньше текущего месяца, независимо от характера ЧС — федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального, муниципального или локального.

Кроме того, правила предполагают, что в заявлении о доставке пенсии человек, пожелавший получать ее через почту или другую организацию, занимающуюся ее доставкой, сможет указать информацию о перечислении не полученной им в текущем месяце суммы пенсии на свой счет в банке.

Более подробно урегулированы вопросы, касающиеся удержаний из установленной пенсии. Они возможны, если раньше человеку начисляли большую пенсию, чем ему положена. Территориальный орган ПФР информирует пенсионера об излишне выплаченных ему суммах пенсии. Добровольное согласие на возмещение излишне полученных сумм должно быть оформлено специальным заявлением пенсионера, документ приобщат к его выплатному делу. При этом удержание из установленной пенсии будут производить в размере, определенном пенсионером.

Пожилой человек, накопительную пенсии которому выплачивал негосударственный пенсионный фонд, впоследствии прекративший свою деятельность, вправе обратиться с заявлением о выплате накопительной пенсии в территориальный орган ПФР по своему выбору.

Одним из самых важных пунктов новых правил станет и освобождение от удержаний из пенсий пожилых людей, признанных банкротами, сказала «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Сейчас из пенсии пенсионеров по судебным листам могут производиться держания. В случае признания пенсионера банкротом, эти держания должны будут немедленно прекратить», — сказала депутат.

Данная норма, по словам парламентария, особенно актуальна в настоящее время, когда многие пожилые люди под влиянием рекламы или поддавшись на призывы мошенников берут кредиты и микрокредиты.