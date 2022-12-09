Перебои в электроснабжении обсудили на экстренном совещании в мэрии столицы Ингушетии

На повестку вынесли вопрос частых отключений в первом, втором и третьем микрорайонах города.

По итогам совещания обсудили совместные действия администрации и структурных подразделений и принято решение заменить вышедшие из строя основные фидерные и отремонтировать резервные кабельные линии указанных микрорайонов для бесперебойной подачи электроэнергии.

Градоначальник дал указание в ближайшее время изыскать необходимые средства для проведения ремонтных работ и устранить все перебои в электроснабжении.

Отметим, что редакция газеты «Ингушетия» вынуждена была завершить свою работу во второй половине дня из-за отсутствия электроэнергии.