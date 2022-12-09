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Перебои в электроснабжении обсудили на экстренном совещании в мэрии столицы Ингушетии

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Мэр Магаса Усман Аушев провел экстренное совещание по вопросу бесперебойного электроснабжения столицы с руководителями структурных подразделений администрации, ответственных за это, сообщает пресс-служба муниципалитета.

На повестку вынесли вопрос частых отключений в первом, втором и третьем микрорайонах города.

По итогам совещания обсудили совместные действия администрации и структурных подразделений и принято решение заменить вышедшие из строя основные фидерные и отремонтировать резервные кабельные линии указанных микрорайонов для бесперебойной подачи электроэнергии.

Градоначальник дал указание в ближайшее время изыскать необходимые средства для проведения ремонтных работ и устранить все перебои в электроснабжении.

Отметим, что редакция газеты «Ингушетия» вынуждена была завершить свою работу во второй половине дня из-за отсутствия электроэнергии.

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