Вакцинация

Переболевший Covid-19 глава правительства Ингушетии сделал прививку

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Переболевший Covid-19 премьер-министр Ингушетии Владимир Сластенин привился первым компонентом вакцины Гам-Ковид-Вак. Для проведения процедуры вакцинации он приехал в Назрановскую районную больницу.

«Поставил первую вакцину «Спутник V» и чувствую себя хорошо. Единственный путь спасения — по примеру нашего поколения, делавшего 100% прививку от оспы и, благодаря чему ее удалось победить во всем мире, — это вакцинация. Я переболел коронавирусом в октябре прошлого года, болезнь протекала тяжело, но наши медики поставили меня на ноги, и, чтобы больше не попадать в больницу с этим заболеванием, я решил привиться», — цитирует Сластенина пресс-служба Главы и правительства республики.

Премьер-министр напомнил, что с каждым днем в республике наблюдается рост числа заболевших коронавирусом. По его мнению, обусловлено это с несоблюдением жителями мер предосторожности и отказом от вакцинации.

Напомним, что Сласстенин проходил в прошлом месяце медосмотр с целью контроля состояния здоровья, сдав также тест на антитела к коронавирусу, результаты которого показали снижение их количества.

Ранее главный врач ГБУЗ НРБ Зарема Антошкиева отметила необходимость соблюдать осторожность во время проведения массовых мероприятий, заявив также, что вакцина Гам-Ковид-Вак безопасна и имеет высокую эффективность.

«У нас в больнице на стационарном лечении находится 215 человек, из них 10 — в реанимации, 107 — на кислороде. Больные поступают в тяжелом состоянии, при этом все поступившие в эту волну не были привиты. Данный вирус мутирует, как мы знаем, и наш организм не может его сразу распознать. Поэтому, необходимо защищать себя, носить маски, соблюдать дистанцию и ставить прививки от Covid-19», — призвала Антошкиева.

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