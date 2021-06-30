Вакцинация

Переболевший коронавирусом Covid-19 премьер Ингушетии заявил, что намерен сделать прививку

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Владимир Сластенин

Председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин прошел медосмотр с целью контроля состояния здоровья, сдав при этом тест на антитела к коронавирусу. Он заявил, что «перенес эту болезнь очень тяжело», второй раз не хочет болеть и сделает прививку.

«Ситуация с коронавирусом ухудшается с каждым днем не только в Москве, но и в нашей республике: если ранее мы выявляли по 7-10 инфицированных человек в день, то сегодня их количество увеличилось до 20-25. Также, если в прошлом месяце в стационарах у нас находилось 64 человека, то на данный момент пациентов порядка 150. Скажу прямо — я перенес эту болезнь очень тяжело, второй раз не хочу болеть, поэтому сегодня пришел, чтобы сдать тест в данной лаборатории, в которой, к слову, как и в остальных, данная услуга предоставляется бесплатно, и узнать уровень антител», — сказал Сластенин.

Он добавил, что, если результаты теста позволят и будет установлено снижение количества антител и сопротивляемости организма заболеванию, он планирует привиться российской вакциной от коронавируса в местной больнице, и призвал сделать то же самое жителей республики, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

Напомним, во всех населенных пунктах региона продолжают функционировать 22 прививочных пункта для вакцинации против новой коронавирусной инфекции, 5 передвижных мобильных бригад и 7 мобильных пунктов вакцинации. Организованы выезды в школы, органы исполнительной власти, места массового скопления людей. На бесплатную процедуру можно записаться через портал госуслуг.

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