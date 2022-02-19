Передвижной музей «Поезд Победы» прибудет в Ингушетию 20 февраля

«Поезда Победы» будет находиться на станции Назрань два дня, 20 и 21 февраля. Для посещения передвижной музей откроют в 10 часов утра. Поезд прибудет в регион 5:00 мск. Билет предоставляет возможность бесплатного посещения экспозиции одному взрослому (от 18 лет) и двум его детям / внукам (от 6 до 17 лет включительно). Детям от 12 лет можно прийти без взрослых, но при условии регистрации«, — говорится в сообщении.

Всем посетителям необходимо будет собраться в здании железнодорожного вокзала.

«Там же в течение этих двух дней выставки будут дежурить волонтеры — они и подведут каждого к столу регистрации, и проводят затем к поезду. Из-за особенностей экспозиции посещение организуется сеансами каждые пять минут небольшими группами до 10 человек», — отмечается в пресс-релизе.

Также совершеннолетним гражданам, помимо бесплатного билета, необходимо будет предъявить документ, удостоверяющий личность, и QR-код о завершенной вакцинации, перенесенном заболевании или с отрицательным тестом ПЦР (действителен в течение 24 часов). Детям до 17 лет включительно QR-коды не требуются.

Для посещения необходимо иметь электронный билет, который выдавался после регистрации за три дня до прибытия «Поезда Победы» на одноименном сайте «поездпобеды. рф».

«Поезд Победы» — масштабный историко-просветительский проект, созданный в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.