Переходящий кубок МВД по Ингушетии вручили отдельному батальону ППС «Сунженский»

Как сообщает пресс-служба ведомства, переходящий кубок учрежден для повышения эффективности оперативно-служебной деятельности строевых подразделений ППСП территориальных органов на районном уровне, стимулирования инициативности в работе по выявлению и раскрытию преступлений, документированию административных правонарушений.

В мероприятии приняли участие заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МВД по республике Багомед Маммаев, замначальника управления по организации охраны общественного порядка Тимур Хугоев и начальник МО МВД России «Сунженский» полковник полиции Ноха Цечоев.

Маммаев поздравил сунженских правоохранителей и поблагодарил личный состав награжденного подразделения за проделанную работу.