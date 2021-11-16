МВД

Переходящий кубок МВД по Ингушетии вручили отдельному батальону ППС «Сунженский»

0

По итогам III квартала текущего года переходящий кубок министерства внутренних дел по Ингушетии вручили отдельному батальону патрульно-постовой службы полиции МО МВД России «Сунженский».

Как сообщает пресс-служба ведомства, переходящий кубок учрежден для повышения эффективности оперативно-служебной деятельности строевых подразделений ППСП территориальных органов на районном уровне, стимулирования инициативности в работе по выявлению и раскрытию преступлений, документированию административных правонарушений.

В мероприятии приняли участие заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МВД по республике Багомед Маммаев, замначальника управления по организации охраны общественного порядка Тимур Хугоев и начальник МО МВД России «Сунженский» полковник полиции Ноха Цечоев.

Маммаев поздравил сунженских правоохранителей и поблагодарил личный состав награжденного подразделения за проделанную работу.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии за 9 месяцев зафиксирован только один факт получения взятки
В Ингушетии предпринимателя уличили в незаконном заработке 5,7 млн руб. на транспортировке опасных отходов
В Ингушетии продолжаются работы на объекте капитального ремонта автомобильной дороги «Зязиков-Юрт — Горагорск»
В Ингушетии за сутки умерли два человека с Covid-19
В Ингушетии стартовала акция «Коробка храбрости»
В городе Малгобеке Ингушетии продолжаются работы по улучшению улично-дорожной инфраструктуры
Грепплеры из Сунженского района Ингушетии завоевали 17 медалей на турнире в Санкт-Петербурге
В Сунженском районе Ингушетии переписано 100% жителей
Ингушский спортсмен Адам Дзауров завоевал две медали на чемпионате России по джиу-джитсу в Москве
Ингушские спортсмены стали призерами межрегионального турнира по вольной борьбе в Ставрополе
Как новичку правильно инвестировать на рынке криптовалют

Главное

Яндекс.Метрика

 