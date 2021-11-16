Переходящий кубок МВД по Ингушетии вручили отдельному батальону ППС «Сунженский»
По итогам III квартала текущего года переходящий кубок министерства внутренних дел по Ингушетии вручили отдельному батальону патрульно-постовой службы полиции МО МВД России «Сунженский».
Как сообщает пресс-служба ведомства, переходящий кубок учрежден для повышения эффективности оперативно-служебной деятельности строевых подразделений ППСП территориальных органов на районном уровне, стимулирования инициативности в работе по выявлению и раскрытию преступлений, документированию административных правонарушений.
В мероприятии приняли участие заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МВД по республике Багомед Маммаев, замначальника управления по организации охраны общественного порядка Тимур Хугоев и начальник МО МВД России «Сунженский» полковник полиции Ноха Цечоев.
Маммаев поздравил сунженских правоохранителей и поблагодарил личный состав награжденного подразделения за проделанную работу.