Глава государства напомнил, что 15 октября началась очередная Всероссийская перепись населения, которая продлится месяц, а в отдаленных регионах страны — до 20 декабря, сообщается на сайте Кремля.

По словам Президента, «опираясь именно на данные переписи населения, государство сможет принимать более выверенные, а значит, более эффективные решения в сфере развития экономики, в социальных областях, таких как здравоохранение, образование, демография».

«Обращаясь к гражданам России, хочу сказать, что это не формальное дело. В этой связи напоминаю представителям власти всех уровней, начиная от муниципалитета до федерального, о том, что ваша обязанность — оказывать помощь, поддержку коллегам, которые будут проводить эту работу, и волонтерам, которые будут принимать в ней участие», — подчеркнул Путин.

Сам глава государства принял участие в всеобщей переписи населения в первый же день — 15 октября, воспользовавшись Единым порталом государственных и муниципальных услуг.