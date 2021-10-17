Перепись

Перепись населения не формальное дело — Президент России

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Владимир Путин

В своем обращении к гражданам России Президент Владимир Путин отметил, что перепись населения — это не формальное дело.

Глава государства напомнил, что 15 октября началась очередная Всероссийская перепись населения, которая продлится месяц, а в отдаленных регионах страны — до 20 декабря, сообщается на сайте Кремля.

По словам Президента, «опираясь именно на данные переписи населения, государство сможет принимать более выверенные, а значит, более эффективные решения в сфере развития экономики, в социальных областях, таких как здравоохранение, образование, демография».

«Обращаясь к гражданам России, хочу сказать, что это не формальное дело. В этой связи напоминаю представителям власти всех уровней, начиная от муниципалитета до федерального, о том, что ваша обязанность — оказывать помощь, поддержку коллегам, которые будут проводить эту работу, и волонтерам, которые будут принимать в ней участие», — подчеркнул Путин.

Сам глава государства принял участие в всеобщей переписи населения в первый же день — 15 октября, воспользовавшись Единым порталом государственных и муниципальных услуг.

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