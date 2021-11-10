Переписано 95% жителей Ингушетии

Было отмечено, что республика находится на 16 месте в рейтинге регионов.

Сластенин сообщил, что переписной персонал обеспечен индивидуальными средствами защиты и регулярно проходит ПЦР-тестирование. «Для опрашиваемых людей важна уверенность в том, что они не подвергаются риску заболеть короновирусой инфекцией», — сказал премьер-министр.

Также продолжается работа по повышению активности граждан республики на сайте государственных услуг, ведется постоянное информирование о возможности самостоятельного заполнения переписной анкеты.

Напомним, в связи с эпидемиологической обстановкой в стране для обеспечения безопасности и удобства населения онлайн-перепись на портале государственных услуг продлили до 14 ноября (планировалось до 8 ноября). Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября.