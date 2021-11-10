Перепись

Переписано 95% жителей Ингушетии

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К 9 ноября в Ингушетии переписано 95% населения. Такие данные были озвучены на совещании в режиме видеосвязи под председательством вице-премьера России Андрея Белоусова с участием главы регионального правительства Владимира Сластенина.

Было отмечено, что республика находится на 16 месте в рейтинге регионов.

Сластенин сообщил, что переписной персонал обеспечен индивидуальными средствами защиты и регулярно проходит ПЦР-тестирование. «Для опрашиваемых людей важна уверенность в том, что они не подвергаются риску заболеть короновирусой инфекцией», — сказал премьер-министр.

Также продолжается работа по повышению активности граждан республики на сайте государственных услуг, ведется постоянное информирование о возможности самостоятельного заполнения переписной анкеты.

Напомним, в связи с эпидемиологической обстановкой в стране для обеспечения безопасности и удобства населения онлайн-перепись на портале государственных услуг продлили до 14 ноября (планировалось до 8 ноября). Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября.

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