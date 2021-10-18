Перепись

Переписчики Малгобека Ингушетии обойдут каждый дом в городе

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В течение месяца переписчики обойдут каждый дом в Малгобеке в ходе Всероссийской переписи населения.

Всего в городе воинской славы в переписи населения задействовано 74 человека, в их числе 62 — переписчика, 11 контролеров и один инструктор.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации муниципалитета, у переписчиков специальная экипировка — портфель, шарф, фонарик и ручка синего цвета с надписью «Росстат» и удостоверение переписчика, которое действительно при предъявлении паспорта.

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