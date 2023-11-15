МВД

Перевозчика древесины ценной породы задержали в Ингушетии

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Полицейские задержали 31-летнего перевозчика ценной древесины, у него принята явка с повинной, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе республиканского МВД.

Занимавшийся транспортировкой спиленных стволов деревьев породы бук был задержан правоохранителями в лесном массиве возле сельского поселения Мужичи Сунженского района.

На месте происшествия обнаружено 17 срубленных стволов буковых деревьев длиной от 3 до 8 метров и 2 ствола лип длиной по 6 метров. Они переданы на ответственное хранение сотрудникам ГКУ «Сунженское лесничество». Там же находился трактор Т-40 без номеров, в кабине которого полицейские нашли бензопилу фирмы «Штиль». Сумма причиненного ущерба устанавливается.

В действиях мужчины усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191.1 УК России (приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, совершенные в особо крупном размере).

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