Образование

Первая школа со спортивным уклоном и IT-классом появилась в Ингушетии

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В новостройках в Сунже, рядом с новым детсадом, открылось первое в республике общеобразовательное учреждение с широким выбором спортивных дисциплин и зоной для занятия робототехникой, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минобрнауки.

«В республике открыта первая в регионе школа с выраженным спортивным и патриотическим уклоном. Учащиеся имеют возможность совмещать общеобразовательную программу утром и занятия в спортивных секциях после обеда», — сказал представитель республиканского ведомства.

По его словам, школа № 8 в Сунже, рассчитанная на 720 мест, укомплектована всем необходимым учебно-методическим и техническим оборудованием для проведения занятий по общеобразовательной программе, в том числе — IT-классом, четырьмя лингафонными кабинетами, зоной для занятия робототехникой. В настоящий момент ведутся работы по дооборудованию восьми мини-спортзалов для более качественного оказания спортивно-образовательных услуг. Там же заработала и «Точка роста».

Школа со спортивно-патриотическим уклоном предоставляет широкий выбор спортивных дисциплин, включая бокс, тхеквондо, грепплинг, бадминтон, стрельбу из лука, волейбол, баскетбол, фитнес, дзюдо, шахматы, армрестлинг и легкую атлетику. Такое многообразие позволяет каждому ученику выбрать направление, соответствующее его интересам и способностям.

Учебное заведение активно взаимодействует с местными спортклубами.

Как отметили в региональном министерстве, у учащихся школы есть возможность обучаться у мастеров Ассоциации ремесленников Ингушетии швейному делу, кулинарии, обработке металла и обработке дерева. В ближайшее время организуют занятия по гончарному делу, заработает художественный кружок.

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