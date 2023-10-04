Первая школа со спортивным уклоном и IT-классом появилась в Ингушетии

«В республике открыта первая в регионе школа с выраженным спортивным и патриотическим уклоном. Учащиеся имеют возможность совмещать общеобразовательную программу утром и занятия в спортивных секциях после обеда», — сказал представитель республиканского ведомства.

По его словам, школа № 8 в Сунже, рассчитанная на 720 мест, укомплектована всем необходимым учебно-методическим и техническим оборудованием для проведения занятий по общеобразовательной программе, в том числе — IT-классом, четырьмя лингафонными кабинетами, зоной для занятия робототехникой. В настоящий момент ведутся работы по дооборудованию восьми мини-спортзалов для более качественного оказания спортивно-образовательных услуг. Там же заработала и «Точка роста».

Школа со спортивно-патриотическим уклоном предоставляет широкий выбор спортивных дисциплин, включая бокс, тхеквондо, грепплинг, бадминтон, стрельбу из лука, волейбол, баскетбол, фитнес, дзюдо, шахматы, армрестлинг и легкую атлетику. Такое многообразие позволяет каждому ученику выбрать направление, соответствующее его интересам и способностям.

Учебное заведение активно взаимодействует с местными спортклубами.

Как отметили в региональном министерстве, у учащихся школы есть возможность обучаться у мастеров Ассоциации ремесленников Ингушетии швейному делу, кулинарии, обработке металла и обработке дерева. В ближайшее время организуют занятия по гончарному делу, заработает художественный кружок.