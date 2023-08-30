Демография

Первая в этом году тройня родилась в Ингушетии

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В перинатальном центре Ингушетии у семьи Евлоевых родилась первая в этом году тройня — мальчик и две девочки, сообщается в ТГ правительства республики.

Отмечается, что общий вес малышей составил 6,88 кг, в первое время их выхаживали в специальных условиях респираторной поддержки.

Это четвертый такой случай за всю историю республиканского перинатального центра, открытого в июне 2017 года.

Объект общей стоимостью более 2 млрд рублей был построен по целевой программе «Модернизация здравоохранения Республики Ингушетия». Медучреждение рассчитано на 130 коек и 100 посещений в смену.

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