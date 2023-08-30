Первая в этом году тройня родилась в Ингушетии

Отмечается, что общий вес малышей составил 6,88 кг, в первое время их выхаживали в специальных условиях респираторной поддержки.

Это четвертый такой случай за всю историю республиканского перинатального центра, открытого в июне 2017 года.

Объект общей стоимостью более 2 млрд рублей был построен по целевой программе «Модернизация здравоохранения Республики Ингушетия». Медучреждение рассчитано на 130 коек и 100 посещений в смену.