Первенство Ингушетии по греко-римской борьбе пройдет в республике 8-9 января
В Ингушетии 8-9 января текущего года пройдет первенство республики по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет.
По информации федерации спортивной борьбы региона, медали республиканского первенства оспорят юноши 2005-2007 годов рождения в 11 весовых категориях.
По итогам соревнований будет сформирована сборная команда из победителей и призеров, которая представит республику на первенстве Северо-Кавказского федерального округа в дагестанском Каспийске, сообщается на странице министерства спорта Ингушетии в Instagram.