Первенство Ингушетии по греко-римской борьбе пройдет в республике 8-9 января

По информации федерации спортивной борьбы региона, медали республиканского первенства оспорят юноши 2005-2007 годов рождения в 11 весовых категориях.

По итогам соревнований будет сформирована сборная команда из победителей и призеров, которая представит республику на первенстве Северо-Кавказского федерального округа в дагестанском Каспийске, сообщается на странице министерства спорта Ингушетии в Instagram.