Греко-римская борьба

Первенство Ингушетии по греко-римской борьбе пройдет в республике 8-9 января

0

В Ингушетии 8-9 января текущего года пройдет первенство республики по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет.

По информации федерации спортивной борьбы региона, медали республиканского первенства оспорят юноши 2005-2007 годов рождения в 11 весовых категориях.

По итогам соревнований будет сформирована сборная команда из победителей и призеров, которая представит республику на первенстве Северо-Кавказского федерального округа в дагестанском Каспийске, сообщается на странице министерства спорта Ингушетии в Instagram.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
74 новых случая Covid-19 за сутки подтверждено в Ингушетии
Covid-19 за сутки выявлен у 65 жителей Ингушетии
Ингушетия вошла в тройку регионов с наиболее низким уровнем тревожности
Самозанятые россияне получат господдержку на развитие ЛПХ, как ранее в Ингушетии
На всесезонном курорте «Армхи» в горах Ингушетии откроют новый туристический комплекс
Жители сельского поселения Кантышево Ингушетии остались без газа после ДТП
Жителя Ингушетии отправили под домашний арест за дорожный конфликт на федеральной трассе
58 новых случаев Covid-19 выявлено в Ингушетии за сутки
Вице-премьер Ингушетии исполнила новогодние мечты двух девочек
В Ингушетии сгорел заброшенный зерновой склад
В Ингушетии прошло памятное мероприятие к 79-летию освобождения города Малгобека от фашистов

Главное

Яндекс.Метрика

 