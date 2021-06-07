Первое в СКФО художественно-ремесленное училище планируют создать в Ингушетии

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В Ингушетии рассматривают вопрос создания в регионе первого на Северном Кавказе художественно-ремесленного училища, которое позволит возродить и развивать национальную культуру. Об этом было заявлено в правительстве Ингушетии в рамках еженедельного совещания под председательством премьера республики Владимира Сластенина.

По словам министра культуры Ингушетии Темерлана Дзейтова, открытие подобного образовательного учреждения даст возможность получить образование не только местной молодежи, но и ребятам из других регионов.

«Открытие художественно-ремесленного училища предполагается на базе художественной школы в Назрани, в которой сосредоточены высококвалифицированные кадры. Для осуществления проекта необходимо предусмотреть дополнительное увеличение штата специалистов и расширение площади учебного заведения», — пояснил он.

В своем докладе руководитель ведомства также обозначил, что в республике около 120 тыс. детей в возрасте от 5 до 17 лет, и для удовлетворения их интересов, развития и реализации творческих талантов, получения образования в области культуры и искусства действует только одно среднее профессиональное учебное заведение — Государственный колледж искусств. Также в регионе функционируют пять детских школ искусств и три детские художественные школы.

«Потребность в учебных заведениях в сфере культуры сегодня составляет 14 единиц, из них одно среднее профессиональное учреждение, восемь детских школ искусств и 5 детских художественных школ. В этой связи важное значение имеет открытие художественно-ремесленного училища», — добавил министр культуры региона.

По его мнению, открытие училища также позволит получать среднее профессиональное образование без необходимости выезжать за пределы региона перспективной молодежи из малообеспеченных семей.

Как было сообщено в ходе обсуждения, для реализации проекта, а также решения вопроса о создании других необходимых образовательных учреждений в регионе планируется участие в госпрограммах, направленных на развитие культуры и туризма, поддержку социально-экономической сферы.

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