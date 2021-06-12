Первого Президента Ингушетии Руслана Аушева наградили медалью «100 лет образования ТАССР»

Церемония прошла в Казанском Кремле, сообщает Татар-информ со ссылкой на пресс-службу Президента Татарстана.

Шаймиев рассказал Аушеву и другим почетным гостям о работе Фонда «Возрождение» по сохранению историко-культурного наследия и представил экспозицию, посвященную возрождению древнего Болгара и острова-града Свияжска, возведению Болгарской исламской академии и воссозданию Собора Казанской иконы Божьей матери, говорится в сообщении.

На мероприятии присутствовали руководитель аппарата Президента Татарстана Асгат Сафаров и депутат Госсобрания - Курултая Башкортостана Александр Работяев.

Ранее Руслан Аушев принял участие в церемонии открытия памятника воинам-интернационалистам в парке Победы.