Первого Президента Ингушетии Руслана Аушева наградили медалью «100 лет образования ТАССР»
Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев вручил медаль «100 лет образования ТАССР» первому Президенту Ингушетии, Герою Советского Союза Руслану Аушеву.
Церемония прошла в Казанском Кремле, сообщает Татар-информ со ссылкой на пресс-службу Президента Татарстана.
Шаймиев рассказал Аушеву и другим почетным гостям о работе Фонда «Возрождение» по сохранению историко-культурного наследия и представил экспозицию, посвященную возрождению древнего Болгара и острова-града Свияжска, возведению Болгарской исламской академии и воссозданию Собора Казанской иконы Божьей матери, говорится в сообщении.
На мероприятии присутствовали руководитель аппарата Президента Татарстана Асгат Сафаров и депутат Госсобрания - Курултая Башкортостана Александр Работяев.
Ранее Руслан Аушев принял участие в церемонии открытия памятника воинам-интернационалистам в парке Победы.