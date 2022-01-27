Первоклассников села Мужичи Сунженского района Ингушетии познакомили с новой модельной библиотекой

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Сунженского района, учащиеся совершили увлекательное путешествие в мир книг: познакомились с основными правилами пользования библиотекой. Особое внимание было уделено красочно оформленным книжным выставкам.

Детям рассказали о правильном обращении с книгами, как выбирать книги и как вести себя на абонементе и в читальном зале.

Ребята узнали, что такое «абонемент», «читальный зал», «формуляр», о новом электронном читательном зале (НЭБ).

В заключение экскурсии ребята записались в библиотеку, обещали быть постоянными читателями и бережно относиться к книгам.