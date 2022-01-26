Первую многопрофильную больницу будут строить в Ингушетии в 2023 году

«Земельный участок под новый объект здравоохранения уже определен. Территория почти в 10 га расположена в районе нового автовокзала», — отметил сотрудник пресс-службы.

По его данным, российские сенаторы в рамках Дней Ингушетии в Совете Федерации в ноябре минувшего года рекомендовали федеральному правительству рассмотреть возможность строительства республиканской многопрофильной больницы на 450 коек с консультативной поликлиникой на 250 посещений в смену.

Как отметил министр строительства и ЖКХ региона Микаил Балахоев, проект планируется реализовать за счет включения в федеральную адресную инвестпрограмму на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 гг.

«Согласно проектно-сметной документации, больница будет располагаться на участке площадью 9,9 га и включит в себя основной корпус на 450 коек, патологоанатомический корпус, амбулаторный корпус на 400 посещений в смену, станцию скорой помощи, поликлинику, вертолетную площадку», — сообщил министр.

По данным строительного ведомства, Ингушетия остро нуждается в подобном учреждении. Действующая Ингушская республиканская клиническая больница была развернута в 1992 году на базе Назрановской районной больницы и не соответствует современным требованиям здравоохранения.

Учреждение многие годы работает в режиме больницы скорой медицинской помощи, хотя по положению является консультативно-методическим центром и должно оказывать населению высококвалифицированную медицинскую помощь в стационаре.