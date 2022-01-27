Первые 480 доз детской вакцины против Covid-19 поступили в Ингушетию

Иммунизация детей до 15 лет будет проводиться только в присутствии родителей и только на добровольной основе. Детей планируется прививать в два этапа, по аналогии с вакциной «Спутник V». Вторую дозу препарата вводят через три недели после первой. После 15 лет подросток вправе давать согласие самостоятельно.

«Конечно, решение о вакцинации должно быть добровольным в каждом случае, будь то взрослый или ребенок. Но все должны исходить из тех соображений, что прививка на сегодняшний день признана самым эффективным способом предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Нельзя подвергать риску свое собственное здоровье и здоровье других людей, тем более детей», — заявил руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

Отмечается, что если ранее дети и подростки легко переносили вирус, то с каждой новой мутацией в группу риска стали входить и они. На сегодняшний день в ДРКБ Ингушетии на стационарном лечении находится 23 пациента до 17 лет.