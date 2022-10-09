Туризм

Первые глэмпинги в горах Ингушетии откроют в 2023 году

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В Джейрахском районе Ингушетии в 2023 году откроют первые в регионе глэмпинги, сообщила СМИ гендиректор национального туроператора Хава Китиева.

«Мы планируем создать свой глэмпинг в горном Джейрахском районе региона, и он станет для нашей республики первым. На его базе будет предоставлена для туристов возможность ночевок, транспортировки, выбора туров и экскурсий по горному району и равнинной части Ингушетии», — сказала Китиева.

По ее словам, глэмпинги будут в виде модульных построек,

«Идет зависимость от гостиничных комплексов, в горах это курорт «Армхи», все туры привязаны именно к нему, открытие собственного глэмпинга позволит размещать для начала около 20 человек. Помимо этого, важно, что Джейрахский район является особой экономической зоной, а значит, запрещено возведение капитальных строений, потому наш глэмпинг будет модульной конструкцией. В дальнейшем при желании мы сможем наш глэмпинг перевозить на другие локации, в том числе на равнину», — добавила Китиева.

Глэмпинг — разновидность кемпинга, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе.

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