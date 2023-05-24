Первые нефтяные скважины с горизонтальным окончанием планируется пробурить в Ингушетии

Об этом на встрече с премьер-министром Ингушетии Владимиром Сластениным сообщил советник гендиректора ООО «ЦГК Холдинг» Николай Ершов.

Он отметил, что компанией по просьбе исполнительного директора ОАО «РН «Ингушнефть» Умара Балаева принято решение вовлечь в процесс бурения не только персонал этой компании, но и специалистов из числа местных жителей с профильным образованием и наличием опыта работы в проектах крупных буровых компаний.

«Нами в этом году разработан план по переводу скважин на механизированную добычу с использованием электроцентробежного насоса. Также мы планируем привлечь сторонние организации по капитальному ремонту скважин для выполнения сложных внутрискважинных работ», — рассказал, в свою очередь, Балаев.

Он также проинформировал премьера о возбужденных уголовных делах по фактам несанкционированных врезок в нефтепроводы и хищений нефти.

Директор по взаимодействию с органами государственной власти ООО «ЦГК Холдинг» Александр Лупандин проинформировал о планах компании по разработке и подаче заявки от ОАО «РН «Ингушнефть» на получение комплексного экологического разрешения, в процессе разработки которой будет подготовлена политика экологической модернизации. Одобренное КЭР для «РН «Ингушнефть» будет получено до 1 января 2025 года, что полностью соответствует требованиям российского природоохранного законодательства, и обеспечит ответственное отношение компании к природоохранным мероприятиям.

Наряду с этим, обсуждался вопрос о передаче Малгобекского участка технологического транспорта из ОАО «РН «Ингушнефть» в ООО «ЦГК «Транспорт» с переводом всех сотрудников в новое предприятие с сохранением должностей и заработной платы.

Сластенин поблагодарил руководство компаний за оказанную республике благотворительную финансовую помощь, в том числе на прокладку водопровода в сельском поселении Вознесенское Малгобекского района.

«У республики сейчас непростое время, действуют меры бюджетного принуждения, хотя нам и удалось немного стабилизировать ситуацию, сократив за последние несколько лет общий госдолг с 11,8 млрд до 3,3 млрд рублей. Однако вопрос, связанный с водоснабжением, стоит в регионе особенно остро, и ваша помощь в прокладке водопровода — это бесценный вклад и ощутимая для нас поддержка», — цитирует премьер-министра пресс-служба Главы и правительства региона.

Руководство компаний заверило, что и в дальнейшем республике будет оказываться спонсорская финансовая помощь.