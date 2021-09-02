Первые новости на родном языке появились на сайте Главы и правительства Ингушетии

«Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов неоднократно выражал озабоченность по поводу сегодняшнего состояния ингушского языка. Уже заметно, что он постепенно исчезает из повседневного общения жителей. В связи с этим, по его поручению мы сейчас занимаемся решением вопроса по дублированию всех новостей на сайте Главы и правительства региона на ингушский язык», — отметила она.

По словам Чергизовой, переход на новую систему подачи информации будет постепенным. В тестовом режиме уже публикуются пробные новости на родном языке.

«Есть определенные сложности найти специалистов, которые профессионально могут переводить на ингушский язык, сейчас мы рассматриваем несколько кандидатур», — добавила пресс-секретарь руководителя республики.

Напомним, в рамках республиканского плана в регионе с 16 по 25 февраля ежегодно проходит декада ингушского языка и литературы Семинары, классные часы, «круглые столы», различные выставки и фестивали с участием школьников, педагогов, научных деятелей и писателей проводятся в школах, учреждениях культуры.

Мероприятия проводятся с целью сохранения и развития ингушского языка и литературы, распространения и приумножения традиций духовной культуры ингушского народа, совершенствования культуры речи, развития интереса молодежи к творчеству поэтов и писателей Ингушетии.