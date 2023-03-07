Первые очистные сооружения собственного производства установили в горном районе Ингушетии

«Инвесторы из Москвы планируют построить здесь целый завод, и в скором времени их продукция будет установлена на каждом социально значимом объекте, а также на территории других госучреждений», — пишет Калиматов в своём Телеграм-канале.

По словам Главы Ингушетии, работы уже начаты в Джейрахском районе. В горном районе на семи объектах уже установлены очистные системы: это администрации сельских поселений Джейраха, Ольгети, Ляжги, а также курорт «Армхи», ФОК и два многоквартирных дома. Также подписаны договоры по трем расположенным здесь учреждениям.

Система очистки сточных вод предусматривается и для образовательных организаций. Сейчас активно ведутся строительные работы в новой школе на 250 мест в Сунже. Ко времени сдачи объекта здесь уже будут установлены очистные сооружения.

Все эти меры позволят защитить реки и другие места от загрязнения. От работы этих комплексов зависит, какая вода будет попадать в окружающую среду и как это в дальнейшем отразится на экосистеме.