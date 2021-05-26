Первый антикоррупционный форум молодежи СКФО стартует в Ингушетии

«Мероприятие состоится 26-28 мая на всесезонном курорте «Армхи» в Джейрахском районе. Участниками форума станут более 50 молодежных активистов Ингушетии и других субъектов, представляющих различные общественные и образовательные организации. Также желающие смогут принять участие в мероприятии в онлайн-формате», — сказал Гагиев.

По его словам, основной акцент на форуме будет делаться на образовательной части и антикоррупционном просвещении. В трехдневную программу организаторы включили большое количество рабочих сессий, пленарных заседаний, тренингов и дискуссионных площадок, круглый стол, кейс-чемпионат «Молодые решения. Антикоррупция». Упомянутые мероприятия будут вести опытные эксперты и спикеры.

На церемонию открытия форума приедут представители аппарата полпредства Президента РФ в СКФО, руководитель администрации Главы и правительства Ингушетии Джамбулат Оздоев, первый вице-премьер республики Михаил Илезов, представители прокуратуры, общественных институтов, бизнеса, парламентарии.

В завершение мероприятия для гостей проведут экскурсию по уникальным башенным комплексам средневековья в горах, познакомят их с культурой и традициями ингушей.

Цель форума — формирование нетерпимого отношения молодежи субъектов Северного Кавказа к коррупции.