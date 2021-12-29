Первый детский сад на 120 мест открылся в отдаленном селе Вежарий-Юрт Ингушетии

На открытии ДОУ «Птица счастья» собрались коллектив учреждения, малыши и их родители. Со знаменательным событием поздравить их приехал руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов.

«Мы уже сегодня должны создавать условия для развития детей, для их счастливого детства. Строительство современных образовательных учреждений является фундаментом на пути к этой цели. В то же время, хотелось бы, чтобы наши села не пустовали, чтобы молодежь не уезжала. Поэтому вместе с вами я радуюсь тому, что последние годы для вашего населенного пункта стали на редкость щедрыми на новостройки. Он преображается на глазах. В течение двух лет мы построили здесь дом культуры, школу, фельдшерско-акушерский пункт, дорогу на Малгобек, проложен высокоскоростной мобильный интернет. Забота о нуждах сельчан будет у нас в приоритете и в будущем», — цитирует Калиматова пресс-служба Главы и правительства республики.

Строительство детского сада велось подрядной организацией «ООО Евросервис-2010» под руководством Абабукара Муталиева. Дошкольное учреждение построено в рамках национального проекта «Комплексное развитие сельских территорий».

Строительство нового ДОУ выполнено с учетом всех требований. Детский сад смогут посещать и малыши с ограниченными возможностями здоровья. Помещения для всех групп оснащены новым оборудованием, мебелью и необходимым инвентарем. На территории сада также расположено несколько игровых площадок.