Первый ДК появился в 200-летнем предгорном ингушском селе Даттых
В возрождаемом сельском поселении Даттых, распложенном в предгорной зоне, построили первый Дом культуры в рамках нацпроекта «Культура», сообщили газете «Ингушетия» в правительстве региона.
«Для местных жителей это историческое событие, ведь это первый за 220 лет существования села Дом культуры со зрительным залом на 200 посадочных мест», — рассказал собеседник.
По его словам, завершение работ планируется в декабре текущего года.
Отмечается, что проект реализуется по программе возрождения малых сел в Ингушетии.