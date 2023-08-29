Нацпроекты

Первый ДК появился в 200-летнем предгорном ингушском селе Даттых

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В возрождаемом сельском поселении Даттых, распложенном в предгорной зоне, построили первый Дом культуры в рамках нацпроекта «Культура», сообщили газете «Ингушетия» в правительстве региона.

«Для местных жителей это историческое событие, ведь это первый за 220 лет существования села Дом культуры со зрительным залом на 200 посадочных мест», — рассказал собеседник.

По его словам, завершение работ планируется в декабре текущего года.

Отмечается, что проект реализуется по программе возрождения малых сел в Ингушетии.

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