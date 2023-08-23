Первый этап строительства дороги к крупному объекту АПК завершается в Ингушетии

«На сегодняшний день на участке протяженностью 9 км завершены работы по устройству дорожной одежды и двух слоев асфальтобетонного покрытия», — сказал представитель пресс-службы.

По информации собеседника, сейчас ведутся работы по устройству обочин, установке дорожных знаков и нанесению разметки термопластиком.

Стоит отметить, что объект является переходящим на 2024 год.

«Дорога приоритетна для реконструкции, так как является подъездной к очень важному сельхозпредприятию. Поэтому для нас главное, чтоб она соответствовала нормативным требованиям, это необходимо для сохранения сельских территорий, развития экономики района и повышения качества жизни людей», — заявил нашему изданию министр автомобильных дорог Батыр Хаматханов.

Напомним, что объект реализуется в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».