Реконструкция

Первый этап строительства дороги к крупному объекту АПК завершается в Ингушетии

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Завершается первый этап реконструкции автомобильной дороги «Подъезд к ООО «Птицекомплекс Южный» протяженностью 16,705 км. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе республиканского Минавтодора.

«На сегодняшний день на участке протяженностью 9 км завершены работы по устройству дорожной одежды и двух слоев асфальтобетонного покрытия», — сказал представитель пресс-службы.

По информации собеседника, сейчас ведутся работы по устройству обочин, установке дорожных знаков и нанесению разметки термопластиком.

Стоит отметить, что объект является переходящим на 2024 год.

«Дорога приоритетна для реконструкции, так как является подъездной к очень важному сельхозпредприятию. Поэтому для нас главное, чтоб она соответствовала нормативным требованиям, это необходимо для сохранения сельских территорий, развития экономики района и повышения качества жизни людей», — заявил нашему изданию министр автомобильных дорог Батыр Хаматханов.

Напомним, что объект реализуется в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

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