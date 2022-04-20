Первый инвестиционный проект по развитию солнечной генерации намерены реализовать в Ингушетии

«Если говорить о проекте «Развитие солнечной генерации на розничном рынке электроэнергии Республики Ингушетия» группы компаний «Хэвел», то на данный момент от инвестора получено подтверждение о намерении принять участие в конкурсе на право организации солнечной генерации энергии на территории региона в третьем квартале 2022 года», — сказал Калиматов.

По его словам, соответствующий договор с инвестором будет подписан после конкурсных процедур. Уже определен земельный участок под реализацию проекта в городе Сунжа. Планируется реализация по механизму: 30% — средства инвестора, а 70% — финансирование АО «Кавказ.РФ.

Калиматов также отметил, что планируется реализация совместного проекта участников кластера алюминиевой промышленности региона по производству литейной оснастки для изготовления алюминиевых слитков ООО «Алрокс».

«Нами создан региональный кластер с общей функциональной зависимостью 10 участников. Документы в хорошей степени готовности находятся на рассмотрении Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России, земельный участок определен, идет процедура его оформления. В связи с изменением конъюнктуры рынка в условиях внешнего санкционного давления предпроектная подготовка инвестиционного проекта перенесена на 4 квартал 2022 года», — сказал собеседник ТАСС.

Отмечается, что проект развития солнечной генерации на розничном рынке электроэнергии Ингушетии включен в модель социально-экономического развития республики, он также является одним из пяти прорывных проектов региона.