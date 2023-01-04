Первый IT-кластер стоимостью более полумиллиона рублей появится в Ингушетии

0

В промышленной зоне Магаса построят первый IT-кластер с гостиничным комплексом и автостоянками. Об этом Главе республики Махмуд-Али Калиматову доложил министр промышленности и цифрового развития Бадма Дорджиев.

«Установлена налоговая ставка в размере двух процентов для организаций IT-компаний и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН), выбравших в качестве объекта налогообложения доходы. Эти меры открывают возможности для привлечения в республику иногородних IT-компаний и вывода из тени местных IT-специалистов», — сказал министр.

Как отметил глава Минпромсвязи, определена инфраструктура IT-парка. Проект предусматривает открытие отделений банковского обслуживания, «Почты России», кофейни на 30 посадочных мест, ресторана и столовой в общей сложности на 240 человек.

Кроме того, на территории кластера появятся гостиничный комплекс на 50 номеров для размещения резидентов IT -компаний в период проведения различных мероприятий и форумов, конференц-зал и пресс-центр на 230 мест. 4 автостоянки будут рассчитаны почти на 300 парковочных мест. Стоимость строительства объекта превысит 522 млн руб. Для создания управляющей компании IT — парка разработаны нормативно-правовые акты.

Напомним, ранее Глава Ингушетии поддержал инициативу руководителя Минпромсвязи по созданию образовательного центра подготовки специалистов в области финансовых технологий на базе строящегося IT-парка в республике.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии начнут готовить специалистов для промышленной сферы
В Ингушетии продолжаются новогодние утренники для детей
Следователи Ингушетии приняли участие в митинге к 80-летию со дня освобождения Малгобека
В Ингушетии не зафиксировали ни одного случая заражения коронавирусом
Объем промышленного производства в 2023 году в Ингушетии по прогнозам составит 9,7 млрд рублей
Представительница Ингушетии приняла участие в конкурсе «Василий Теркин. Новые голоса»
Житель Ингушетии похитил природный газ почти на 60 тыс. рублей
В Ингушетии сбили женщину-пешехода
Правоохранители Ингушетии обнаружили две «закладки» с героином
В Ингушетии создадут музей юнармейского движения
В Магасе подвели итоги деятельности администрации города в прошлом году

Главное

Яндекс.Метрика

 