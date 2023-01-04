Первый IT-кластер стоимостью более полумиллиона рублей появится в Ингушетии

«Установлена налоговая ставка в размере двух процентов для организаций IT-компаний и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН), выбравших в качестве объекта налогообложения доходы. Эти меры открывают возможности для привлечения в республику иногородних IT-компаний и вывода из тени местных IT-специалистов», — сказал министр.

Как отметил глава Минпромсвязи, определена инфраструктура IT-парка. Проект предусматривает открытие отделений банковского обслуживания, «Почты России», кофейни на 30 посадочных мест, ресторана и столовой в общей сложности на 240 человек.

Кроме того, на территории кластера появятся гостиничный комплекс на 50 номеров для размещения резидентов IT -компаний в период проведения различных мероприятий и форумов, конференц-зал и пресс-центр на 230 мест. 4 автостоянки будут рассчитаны почти на 300 парковочных мест. Стоимость строительства объекта превысит 522 млн руб. Для создания управляющей компании IT — парка разработаны нормативно-правовые акты.

Напомним, ранее Глава Ингушетии поддержал инициативу руководителя Минпромсвязи по созданию образовательного центра подготовки специалистов в области финансовых технологий на базе строящегося IT-парка в республике.