АПК

Первый комплекс по хранению зерна построят в Ингушетии по инициативе Главы республики

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Власти республики намерены осенью ввести в эксплуатацию зернохранилище площадью свыше 2,1 тыс. кв. метров в Сунженском районе путем привлечения внебюджетных источников, ещё один комплекс построят в Назрановском районе, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минсельхоза региона.

«КФХ Албаков Вахид запустит хранилище ориентировочно в конце октября — начале ноября текущего года», — отметил представитель министерства.

По его информации, комплекс, общая площадь которого 2 тыс. 160 кв. м, рассчитан на 5 тысяч тонн долговременного и 8 тысяч тонн кратковременного хранения зерна.

Кроме того, в хозяйстве инвестора имеется весь необходимый парк техники для того, чтобы сопровождать работу аграриев от посевной до уборочной кампании, есть даже оборотный плуг и рыхлитель почвы.

Оборотный плуг представляет собой навесное оборудование, предназначенное для эффективной обработки и распашки земли. От классического он отличается отсутствием развальной борозды и свального гребня. А рыхлитель обеспечивает подпокровное рыхление почвы с минимальным травмированием верхнего растительного покрова, исключает образование плужной подошвы, присущей плоскорезам и отвальным плугам.

В ближайших планах инвестора также строительство административного здания для сотрудников, создание рабочих мест.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Магамед Гагиев осмотрел территорию зернохранилища, ознакомился с парком спецтехники, выразив надежду, что завершение строительства этого объекта станет хорошим подспорьем местным фермерам.

«Строительство своего хранилища для зерна — большая помощь аграриям республики, которые занимаются растениеводством, выращивают зерновые культуры. До сих пор, в связи с отсутствием в регионе комплекса, они были вынуждены хранить свой урожай в соседних регионах. Уверен, теперь эта проблема будет решена», — заявил Гагиев по итогам инспекции.

Как сообщала ранее газета «Ингушетия», в октябре 2020 года в республику с рабочим визитом приезжал первый замминистра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов. Он провел совещание в администрации Главы республики, где был поднят вопрос об отсутствии в регионе помещений для хранения зерна. По итогам встречи Глава региона Махмуд-Али Калиматов дал поручение Минсельхозу Ингушетии найти инвестора и построить зернохранилище и машинно-тракторную станцию.

Зернохранилище будет обеспечивать Сунженский район, также готовится пакет документов для начала строительства комплекса в Назрановском районе.

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