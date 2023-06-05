Первый прямой авиарейс с паломниками из Ингушетии в Саудовскую Аравию состоится 7 июня

Об этом на расширенном заседании правительства под руководством Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова сообщил руководитель министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики Ваха Беков.

По его словам, в тот же день уже вечером в 17:50 мск на святые для мусульман земли отправится второй рейс Boeing 737 900 с таким же количеством людей. Из Джидды, совершающие хадж, на автобусах доберутся до гостиниц, а в обратную сторону — перелеты будут организованы из Медины.

В самой республике, для обеспечения безопасности, силами МВД по региону проезд от круга на развилке «Троицкая-Сунжа» в сторону аэропорта будет закрыт. Паломников будут довозить до терминала на автобусах со стоянки старого автовокзала.

Глава республики отметил, что много внимания уделено логистике. Разработаны максимально удобные маршруты для совершающих хадж.

«Среди них (паломников) есть люди преклонного возраста, есть люди не совсем крепкие здоровьем и, конечно, для них важен комфорт. Мы об этом позаботились, обеспечив прямые рейсы из нашего аэропорта и подвоз общественным транспортом», — цитирует Калиматова его пресс-служба.

Напомним, квота на хадж для жителей Ингушетии составляет 1,3 тыс. мест. По данным фирмы ООО «Инг-Хадж», уполномоченной заниматься в текущем году организацией паломничества на территории региона, квота полностью выбрана.

Из аэропорта «Магас» будет совершено 14 авиарейсов. Последний запланирован на 19 июня. За один рейс планируется перевозить 200 человек, в целом — 2,8 тыс. К жителям республики присоединятся паломники из соседних регионов.

Для организации пропуска физических лиц через государственную границу России в аэропорту «Магас» разработана временная технологическая схема, которая согласована и утверждена всеми ответственными ведомствами.

По данным Миннаца Ингушетии для жителей республики подготовлены гостиницы в радиусе до 3 км от Масджид аль-Харам (Запретной мечети) в Мекке и 200-300 метров от мечети Масджид аль-Набави в Медине. На месте для верующих будет организовано питание. До отлета со всеми паломниками проведены обучающие семинары, розданы брошюры и сумки с национальной символикой.

Напомним, что поездку в хадж в текущем году, как и в 2022-м, 11 паломникам оплатил Махмуд-Али Калиматов из личных средств.