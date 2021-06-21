Первый спектакль проекта «Легенды Ингушетии» прошел в горах республики с большим успехом

Спектакль в рамках этнокультурного проекта «Легенды Ингушетии», в основу которого легли подлинные исторические сюжеты из жизни ингушей, передаваемые из поколения в поколение, был представлен на территории древнего селения Эгикал, в замке Аушевых. Постановка «Волчица» посвящена легенде, которая повествует о преданности жены мужу, о любви и самопожертвовании, силе духа и характера.

Спектакль погрузил зрителей в быт и жизнь древних ингушей, а специально созданные для постановки сценические приёмы заставили каждого по-новому взглянуть на искусство театра.

Главные роли в спектакле исполняли народные артисты Ингушетии Зара Аушева-Базоркина, Ахмет Льянов, Рустам Евлоев, заслуженные артисты республики Рахман Беков, Лом-Али Торшхоев и многие другие.

«Задачей этого проекта является пробуждение генетической памяти и чувства самосознания в молодёжи. Мы хотим не просто поведать вам красивые истории, а познакомить вас с философией и эстетикой того пространства, в котором вы сейчас находитесь», — поделился со зрителями перед началом мероприятия Микаэл Базоркин.

После спектакля долго не смолкали аплодисменты, публика благодарила коллектив, звучали восторженные слова в адрес актеров.

«Спектакль получился интересный, музыкальный и очень необычный. В выступлении актеров чувствовалась неподдельная искренность, эмоциональная самоотдача. Это была игра настоящих артистов!» — поделилась своими впечатлениями одна из зрительниц.

«Весь спектакль прошел на одном дыхании, не было ни одного момента, когда можно было заскучать, все актеры молодцы, но особенно впечатлила роль Волчицы», — отметила исполнительный директор «Белла Тур» Жаннета Гулиева.

Как сообщила пресс-служба театра, 2 июля в лечебно-оздоровительном комплексе «Архми» состоится вторая постановка проекта под названием «Кровная месть».