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Первый тренер Мусы Евлоева заявил, что его победе на Олимпиаде могла помешать только случайность

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Помешать победе борца греко-римского стиля Мусы Евлоева на Олимпиаде в Токио могла только случайность, спортсмен три года не проигрывал ни одной схватки, рассказал РИА Новости первый тренер олимпийца Владимир Хромов.

Во вторник Евлоев принес России тринадцатое золото Олимпийских игр в Токио. Он победил олимпийского чемпиона 2016 года Артура Алексаняна из Армении в категории до 97 килограммов. Евлоев родился в Ингушетии, начинал спортивную карьеру в Калининграде, а сейчас тренируется в Москве. Евлоев — воспитанник калининградского регионального училища олимпийского резерва, является членом сборной команды России с 2013 года.

«Муса был настроен еще на победу в Рио, но тогда различные причины помешали ему поехать. А в эти пять лет он был единоличным лидером сборной в этой весовой категории, выиграл Кубки мира, Европы. За три года не проиграл ни одной схватки. Все предпосылки были к тому, что он выиграет. Помешать могла только случайность — любое действие, например, выход за ковер, малейшая ошибка могла решить исход встречи», — сказал Хромов.

Тренер рассказал, что поединок он смотрел в Калининграде в компании членов федерации греко-римской борьбы, тренеров и спортсменов, а также министра спорта Калининградской области, пятикратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Натальи Ищенко.

«Мы, конечно, сегодня активно поддерживали Мусу. Я верил всегда в его победу, но заранее утверждать, что победа будет, конечно, дело неблагодарное. Но зная предыдущие схватки с Алексаняном, этот поединок — повторение финала чемпионата мира, точно такая же схватка была, с таким же счетом и такие же действия предпринимались. И главное, когда он уехал, я пожелал ему побед, а он мне сказал, что все нормально, приедем с победой», — добавил Хромов.

Муса Евлоев — двукратный чемпион мира, чемпион и призер чемпионатов России, двукратный чемпион Европы, обладатель Кубков Европейских наций, обладатель кубков мира.

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