Первый в Ингушетии выставочный центр в честь Дня республики открыли в Сунже

Галерея при обновленном ДК призвана стать одной из главных культурных достопримечательностей города. В новом здании будут выставлять произведения живописи и декоративно-прикладного искусства, в полной мере рассказывающие о героическом прошлом ингушей, истории и культуре народа.

Также она откроет свои двери для художников и мастеров из других северокавказских регионов. Они смогут знакомить ценителей искусства со своим творчеством, принимать участие в совместных выставках, фестивалях и конкурсах, презентовать персональные выставки.

Как отметил в ходе церемонии Глава республики Махмуд-Али Калиматов, открытие галереи — часть большой региональной работы в сфере культуры.

«Наличие республиканской галереи открывает жителям Ингушетии возможность увидеть и оценить подлинные шедевры, созданные благодаря таланту наших земляков и соотечественников. Особое место в выставочном центре занимают портреты славных сынов Ингушетии — генералов Российской Императорской армии. О жизни каждого из них надо рассказывать на страницах книг и в кинофильмах. Приятно отметить, что участником этого знаменательного события вместе с нами является Воробьева (Андрианова) Анна Владимировна — художник декоративно-прикладного искусства — керамист, график, художник-реставратор, краевед, издатель, куратор выставок», — сказал руководитель региона.

По его мнению, новая площадка творческого развития поможет талантливым жителям республики внести свой вклад в культурный народный капитал. Важно воспитывать подрастающее поколение на работах, воспевающих богобоязненность человека, честный труд, красоту природы и человеческих поступков, национальных традиций и добрых дел.

В завершение выступления Махмуд-Али Калииматов выразил уверенность в том, что в галерее ценителей искусства часто будут радовать персональными выставками и вернисажами ингушских художников, будут проходить мастер-классы, ярмарки и аукционы живописных работ.

Заказчиком объекта выступил национальный фонд развития Ингушетии, на реализацию проекта направлено порядка 50 млн рублей. Финансовую помощь оказал и фонд «Сафмар» мецената Микаила Гуцериева. Амфитеатр, также рассчитанный для туристов, начали строить в ноябре минувшего года.

Помещения на цокольном этаже центра планируется использовать как хранилище непосредственно самой галереи и для организации дополнительных выставок и мастер-классов.

В центре в рамках праздничных мероприятий к 31-ой годовщине образования республики развернута выставка живописи и декоративно-прикладного искусства «Искусство Ингушетии: традиции и современность». Она состоит из четырех разделов. Посетители на выставках увидели живописные и графические картины ингушских художников, коллекцию национального костюма современных художников-модельеров — речь идет о традиционной одежде, реконструкции средневековых ингушских нарядов. Также современные мастера Ингушетии представили гостям декоративно-прикладное искусство, традиционные войлочные ковры-истинги с ингушскими орнаментами.

Помимо местных художников, представлены работы ингушского живописца, покорившего мир Ахриева Дауда Магомедовича, больше известного в США, где он живет и работает на протяжении 30 лет. Речь идет об известных картинах «Восхождение», «У родника», «Ссылка», «Новый мир».

Также посетители увидели работу землячки из Норвегии Котиковой М. А. «Портрет отца».

Напомним, ко Дню республики в Ингушетии проходят около 100 мероприятий: праздничные концерты в домах культуры, выставки, творческие конкурсы, спектакли, круглые столы, фестиваль с участием коллективов народных промыслов и другие.