Первый Всероссийский фестиваль «Российская школьная весна» стартует в Ставрополе

Как сообщает пресс-служба фестиваля, мероприятие соберет 1100 школьников из 65 регионов России, в том числе Крыма, Севастополя, Белгородской, Брянской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик.

Главным фестивальным событием станет торжественная церемония открытия 1 июня в 18:30 мск на площади Ленина города Ставрополя.

В рамках программы на фестивальной сцене выступит детский хор «Поющая юность Ставрополья», состоящий из 200 человек, «хор Российской армии», шоу-балет Аллы Духовой «Тодес», группа «ПослеZавтра», исполнительница народных песен Марина Девятова, чемпион мира и восьмикратный чемпион России по битбоксу Вахтанг, а также известные ставропольские коллективы.

Отличительным аккордом открытия станет участие автомобилей, разъезжающих прямо по сцене в рамках шоу-программы, которые доставят сначала звонницу, а в середине программы — рояль, на котором сыграет юный ставропольчанин Елисей Мысин — талантливый пианист, композитор и актер, который заявил о себе благодаря участию в конкурсе «Синяя птица».

В рамках церемонии открытия состоится телемост прямого включения с ВДНХ в лице руководителя Федерального агентства по делам молодёжи Ксенией Разуваевой и председателя Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых» Григорием Гуровым.

Завершится церемония концертом хэдлайнера L’one. А дальше 4 дня напряженных и незабываемых состязаний, радость от участия и побед, новые друзья и воспоминания на долгие годы, говорится в релизе.

Для жителей и гостей столицы края с 1 июня начинают работу сразу несколько альтернативных площадок. Они разместились на Александровской площади — и будут работать с 10 утра до 19 вечера. Посетители смогут выбрать занятие по душе: своими руками сделать сувенир с фестиваля, посетить арт-зону от VK, квизы, настольные игры, мастер-классы по изобразительному искусству, эксперименты по биотехнологии животного мира, интерактивные площадки от ГИБДД про ПДД и Российского Красного Креста о первой помощи, организованы креативные и образовательные пространства, а также творческие площадки от танцевальных и музыкальных студий города.

В рамках работы фестивальных городков состоятся выступления артистов, увлекательные интерактивы, интеллектуальные игры и розыгрыши призов.

Ссылка на группу, где будут транслироваться открытие и закрытие Фестиваля в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/school_spring26.

Организаторами фестиваля являются правительство Ставропольского края, Российское движение детей и молодежи «Движение первых», Общероссийская общественная организация «Российский союз молодежи» и СКФУ. Фестиваль пройдет при поддержке Министерства просвещения России.