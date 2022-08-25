Первый заместитель прокурора Ингушетии проведет прием граждан в ГУП «Ингушавтотранс»
Первый заместитель прокурора Ингушетии Темур Воробьев 31 августа текущего года с 10 до 13 часов проведет личный прием граждан в ГУП «Ингушавтотранс», сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«Гражданин вправе подать письменное обращение в своих интересах, либо интересах иного лица, к которому при необходимости могут быть приложены копии либо подлинники документов и материалов, связанных с обращением. Подлинники документов (материалов) возвращаются заявителю по окончании прокурорской проверки вместе с ответом на обращение», — отмечается в релизе.
На личном приеме в обязательном порядке предъявляется паспорт или другой документ удостоверяющий личность гражданина. Он (прием) состоится в здании ГУП «Ингушавтотранс» по адресу: город Назрань, улица Муталиева, д. 6.
Предварительно на прием можно записаться по телефону 8 (8734) 55-04-11.