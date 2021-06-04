Петербургская военная академия связи поможет Ингушетии в подготовке специалистов в области телекоммуникаций
Руководство Военной академии связи имени Семена Буденного, одного из старейших военных вузов страны, осуществляющих подготовку специалистов для ВС России, других министерств и ведомств, планирует проведение в Ингушетии комплекса мероприятий по военно-профессиональной ориентации граждан и предварительному отбору кандидатов для поступления в петербургский вуз.
Намерения наладить взаимодействие в данном направлении закрепили в Санкт-Петербурге, подписав соответствующее соглашение, Глава республики Махмуд-Али Калиматов и начальник академии генерал-лейтенант Сергей Костарев. На встрече также присутствовали командиры учебных групп и курсанты — выходцы из Ингушетии.
В настоящее время вуз осуществляет подготовку курсантов по следующим программам специалитета: «Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи» и «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения».
Выпускникам академии присваивается воинское звание «Лейтенант» и квалификация «Инженер», выдается диплом государственного образца, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.
Отметим, руководством Ингушетии уделяется пристальное внимание подготовке граждан по военно-учетным специальностям ввиду заложенных в них высоких перспектив для профессиональной самореализации молодых людей. В частности, активизирована работа регионального отделения ДОСААФ, обновляется материально-техническая база единственного начального военно-учебного заведения — Горского кадетского корпуса имени Абдулы Цороева, взят на контроль вопрос организации призывных кампаний.