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Петербургская военная академия связи поможет Ингушетии в подготовке специалистов в области телекоммуникаций

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Руководство Военной академии связи имени Семена Буденного, одного из старейших военных вузов страны, осуществляющих подготовку специалистов для ВС России, других министерств и ведомств, планирует проведение в Ингушетии комплекса мероприятий по военно-профессиональной ориентации граждан и предварительному отбору кандидатов для поступления в петербургский вуз.

Намерения наладить взаимодействие в данном направлении закрепили в Санкт-Петербурге, подписав соответствующее соглашение, Глава республики Махмуд-Али Калиматов и начальник академии генерал-лейтенант Сергей Костарев. На встрече также присутствовали командиры учебных групп и курсанты — выходцы из Ингушетии.

В настоящее время вуз осуществляет подготовку курсантов по следующим программам специалитета: «Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи» и «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения».

Выпускникам академии присваивается воинское звание «Лейтенант» и квалификация «Инженер», выдается диплом государственного образца, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

Отметим, руководством Ингушетии уделяется пристальное внимание подготовке граждан по военно-учетным специальностям ввиду заложенных в них высоких перспектив для профессиональной самореализации молодых людей. В частности, активизирована работа регионального отделения ДОСААФ, обновляется материально-техническая база единственного начального военно-учебного заведения — Горского кадетского корпуса имени Абдулы Цороева, взят на контроль вопрос организации призывных кампаний.

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