Пейзаж ингушского художника Дауда Ахриева украсил обложку журнала «Живописцы Америки»

По его словам, на мероприятии, которое прошло в последних числах марта в городе Чарлстоне, штат Южная Каролина, Дауд Ахриев возглавил судейство и распределил призовой фонд в размере 150 тысяч долларов между художниками, работы которых были признаны лучшими.

Собеседник отметил, что из 35 членов организации «Живописцы Америки» Дауд Ахриев единственный, кто имеет высший уровень мастера из трёх возможных.

«Мы с интересом следим за жизнью и творчеством талантливых представителей нашего народа, живущих за рубежом, — процитировал собеседник директора музея ИЗО Любовь Тумгоеву. — Успехи Дауда Магомедовича радуют нас постоянно. Этот очень талантливый и уникальный художник не перестаёт удивлять масштабами своего творчества и работоспособности».

Так, в прошлом году Дауд Ахриев получил главный приз от журнала International Pastel Journal. Выставка проходила в Нью-Йорке в одном из старейших аукционных домов «Сотбис», затем она экспонировалась в Музее современного европейского искусства в Барселоне. В качестве приза в марте текущего года пейзаж, написанный Даудом Ахриевым, украсил обложку журнала Oil Painters of Ameriсa, а также здесь была напечатана статья о нём.

Как рассказал представитель музея ИЗО, в 2024 году в Санкт-Петербурге планируется проведение выставки в рамках празднования 100-летия ингушской государственности. Значительную часть экспозиции составят работы Дауда Ахриева.