Рекорд

Пикник в горах Ингушетии попал в Книгу рекордов России

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В Джейрахском районе Ингушетии прошел самый массовый в России пикник на высоте 1820 метров над уровнем моря, в котором приняли участие 83 человека. Мероприятие прошло у подножия горы Цей-Лоам, сообщили газете «Ингушетия» в Минприроды региона.

«Участниками Международного экологического форума общественных движений «Magas 2021» во время акции «Вода России» достигнут новый рекорд — самый массовый в России пикник на высоте 1820 метров над уровнем моря. Это несомненно радует. Такого показателя мы достигли у подножия Цей-Лоам, собравшись большой дружной компанией в количестве 83 человек. Рекорд зафиксировал сам редактор данного проекта Станислав Коненко», — сказал собеседник.

По его словам, сертификат рекорда Станислав Коненко лично передал и. о. вице-премьера, министру природных ресурсов и экологии Ингушетии Магомеду Евлоеву.

Отметим, что это второй по счету рекорд, зафиксированный во время международного экофорума «Magas 2021». Ранее сам форум занесен в Книгу рекордов России, как самый высокогорный международный экофорум.

«Magas 2021» стартовал в Ингушетии 6 июня и принял у себя в гостях участников из 40 регионов России и 12 зарубежных стран.

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