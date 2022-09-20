Пилотный проект по внедрению исламского банкинга реализуют в Ингушетии

«Перспектива привлечения исламской банковской системы в регионы нас сильно заинтересовала. В Ингушетии самый низкий процент кредитования населения — в 2022 году прирост задолженности на одного жителя составил менее 10 тысяч рублей. И одной из причин сложившейся ситуации — это банковские процентные ставки на займы, и другая деятельность, которые в Исламе запрещены», — процитировали газете «Ингушетия» руководителя региона Махмуд-Али Калиматова в его пресс-службе.

Руководитель субъекта считает, что параллельное использование банками модели исламского банкинга существенно изменит текущую ситуацию в регионе, где основное население исповедует мусульманскую религию.

Как пояснили изданию в пресс-службе Главы и правительства региона, чтобы попасть в число регионов, где пройдет первая апробация модели исламской банковской системы, власти Ингушетии провели определенную работу на уровне Госдумы и правительства России. Принципы исламского банкинга будут реализовываться в системе услуг Сбербанка.

Как сообщил депутат Госдумы от Ингушетии Муслим Татриев, за последние два года в республике наблюдается замедление инвестиционной активности, что связано не только с экономическими последствиями коронавируса COVID-19, введенными антироссийскими санкциями, но и отсутствием развитого банковского сектора.

«По просьбе Главы республики Махмуд-Али Калиматова внес инициативу о включении в проект закона «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налогообложение операций партнерского финансирования» на территории Республики Ингушетия», — отметил Татриев.

Напомним, ранее Центробанк озвучивал, что в рамках мероприятий по развитию российского финансового рынка запустит в 2023 году новый банковский проект по принципу шариата в двух регионах, в том числе Дагестане