Пистолет и более 1 тыс. боеприпасов изъяли правоохранители Ингушетии

Региональные полицейские совместно с коллегами из ВОГ МВД России и СОБР «Эрзи» управления войск национальной гвардии по республике в рамках спецоперации «Оружие» обнаружили в домовладении жителя города пять боеприпасов разрывного действия промышленного изготовления, травматический пистолет АПС-М и более тысячи боеприпасов к различным видам ручного огнестрельного оружия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК России (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Подобное деяние наказывается лишением свободы на срок от 6 до 8 лет со штрафом в размере до 100 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев.