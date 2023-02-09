Планировавшие теракт бандиты нейтрализованы в Ставропольском крае
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в Ставропольском крае накануне органами ФСБ России была получена информация о скрывающихся на хуторе Петровский Советского городского округа вооруженных бандитов, намеревавшихся совершить теракт на одной из железнодорожных станций, сообщили в НАК.
В целях недопущения совершения преступления и обеспечения безопасности граждан начальником краевого управления ФСБ было принято решение о проведении контртеррористической операции и введении соответствующего правового режима.
Для того, чтобы исключить возможные жертвы среди гражданского населения была произведена эвакуация жителей близлежащих домов.
Блокированным в доме бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по правоохранителям и в ходе боевого контакта были нейтрализованы.
Отмечается, что потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших гражданских нет.
На месте боестолкновения осуществляются необходимые следственные действия.