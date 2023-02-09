Планировавшие теракт бандиты нейтрализованы в Ставропольском крае

В целях недопущения совершения преступления и обеспечения безопасности граждан начальником краевого управления ФСБ было принято решение о проведении контртеррористической операции и введении соответствующего правового режима.

Для того, чтобы исключить возможные жертвы среди гражданского населения была произведена эвакуация жителей близлежащих домов.

Блокированным в доме бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по правоохранителям и в ходе боевого контакта были нейтрализованы.

Отмечается, что потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших гражданских нет.

На месте боестолкновения осуществляются необходимые следственные действия.