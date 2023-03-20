Полиомиелит

Плановая иммунизация от полиомиелита в Ингушетии проходит в штатном режиме

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Вице-премьер — министр образования республики провела очередное совещание, посвящённое туровой иммунизации от полиомиелита.

Во встрече приняли участие представители Роспотребнадзора и Минздрава РИ. Они обсудили готовность ко второму туру дополнительной прививочной кампании, которая проходит в два этапа с интервалом в четыре недели в дополнение к плановой иммунизации.

Как отметила Бокова, от родителей учащихся часто поступают вопросы касательно организации учебного процесса в связи с проведением вакцинации. В каждом образовательном учреждении разработан свой подход с учетом количества учеников, смен, возможностей применения дистанционных методов обучения.

В настоящее время в школах применяется метод разобщения привитых и непривитых детей по классам, бесплатное горячее питание также организовано по группам, чтобы избежать контакта между учащимися и максимально обезопасить их.

Отмечается, что плановая иммунизация в регионе проходит в штатном режиме, случаев обострения после прививки не выявлено.

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