ПМЭФ

ПМЭФ расширяет возможности регионов в поиске инвесторов — Глава Ингушетии

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Петербургский международный экономический форум дает региону возможность налаживать деловые контакты и находить потенциальных инвесторов, отметил в интервью информационному агентству «Интерфакс» Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

«ПМЭФ расширяет возможности регионов в поиске инвесторов, дает возможность рассказать, показать экономический потенциал республики. У нас есть несколько готовых промышленных площадок с готовой инфраструктурой и это должно привлечь внимание инвесторов к региону», — считает Калиматов.

Он рассказал, что в регионе ведется активная работа по реанимации простаивающих предприятий. Одно из них — светодиодный завод «Технопарк «Сердало». При организации производства полного цикла план выпуска готовой продукции может составить до 800 тыс. изделий в год, с возможностью увеличения при переходе на двусменный режим работы.

По возрождению данного производства республика ведет работу совместно с ООО «Профлэд Групп», которое с 2016 года работает на рынке энергосервисных проектов в области модернизации внутренней системы освещения госпредприятий.

Ведутся также переговоры по реанимации комбината детского питания, по итогам которых будет заключено соглашение.

Одним из потенциальных инвесторов является Центр стратегических разработок на транспорте.

В республике сейчас работают над созданием двух крупных индустриальных парков «Джейрах» и «Магас». В рамках интереса к этим проектам на форуме 16 июня было заключено соглашение с Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России, являющейся одной из ведущих общественно-деловых некоммерческих организаций страны в области промышленной и технологической инфраструктуры. АКИТ России объединяет почти 4 тысячи компаний и 220 тысяч работников в 50 субъектах России.

Одна из позиций соглашения — это выявление и анализ кооперационных связей предприятий Ингушетии, для дальнейшего формирования новых инвестиционных проектов. Кроме того, в рамках соглашения будут развиваться и укрепляться межрегиональные и международные связи республики в сфере научно-технического развития промышленной кооперации и экспорта.

Также в интервью «Интерфаксу» Глава говорил о развитии туризма. Поток туристов в регион за 2021 год по сравнению с предыдущим годом вырос на 178%, и по темпам роста Ингушетия занимает первое место в России.

По его словам, в 2022 году ожидается увеличение туристического потока на 20%. Он отметил, что в текущем году в туристической сфере Ингушетии будет реализовано ряд новых проектов, один из которых станет разработкой АО «Кавказ.РФ» — это план планировки территории, сопутствующие рекламные инфо-туры самых крупных российских туроператоров.

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