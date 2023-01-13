СВО

По 100 тыс. рублей получили семьи мобилизованных в Ингушетии

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Родственники военнослужащих из Малгобекского района получили единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе районной администрации.

«Заместитель главы администрации муниципального образования Зейнеп Илиева посетила семьи военнослужащих из Малгобекского района и передала единовременную денежную выплату в размере 100 тысяч рублей», — сказал собеседник.

По его словам, деньги на поддержку семей мобилизованных выделены из резервного фонда Главы региона.

Ранее Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что министры здравоохранения, образования, труда и соцразвития, главы муниципальных образований, а также ресурсоснабжающие организации региона будут в первую очередь заниматься обращениями и просьбами семей военнослужащих.

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