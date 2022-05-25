По 1,5 года тюрьмы получили два брата в Ингушетии за сбыт «Тромикамида»

Судом установлено, что злоумышленники в октябре 2020 года в сельском поселении Экажево, с целью получения материальной выгоды, незаконно сбыли за 3 600 рублей «условному закупщику» сильнодействующие вещества «Тромикамид» массой 20,37 грамма и «Прегабалин» массой 0,78 гр.

Они же в ноябре того же года сбыли сильнодействующее вещество «Тромикамид» массой 100 граммов за 14 тыс. рублей.

Осужденные взяты под стражу в зале суда.