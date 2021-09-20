Выборы

По данным ЦИК, «Единая Россия» получила 82,20% голосов на выборах в ингушский парламент

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ВПП «Единая Россия» стала безусловным победителем на выборах в парламент Ингушетии после обработки 100% протоколов, по данным информационного центра ЦИК РФ.

Единороссы получили 160 323 голоса ингушских избирателей (82,20%), далее следует «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 7,85%, у нее 15 311 голосов, КПРФ набрала 8 106 голосов (4,16%), у ЛДПР 9 750 голосов (4,99%).

В выборах депутатов Народного собрания участвуют четыре региональных отделения партий. Действующий состав парламента региона, избранный 18 сентября 2016 года, состоит из 32 депутатов, представляющих, в том числе, четыре политические партии: «Единую Россию», КПРФ, «Справедливую Россию», ЛДПР.

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