По динамике роста сельхозпроизводства Ингушетия занимает первое место по СКФО

«Помимо промышленного сектора мы активно развиваем и сельское хозяйство. В 2022 году объем выпуска сельскохозяйственной продукции составил 19,5 млрд рублей, что на 9,3% больше, чем в предыдущем году. Мы производим мясо, молоко, яйца, зерновые, подсолнечник, картофель и овощи. По сравнению с прошлым годом, производство всех этих продуктов выросло на 6,6% и составило 128,6%», — отметил Калиматов.

Активно развивается и животноводство. Численность крупного рогатого скота выросла на 1,9%, а поголовье овец и коз увеличилось на 10,2%.

«Благодаря этому мы сможем производить больше мяса и молока и обеспечивать наших жителей качественной продукцией», — подчеркнул он, поблагодарив министерство сельского хозяйства и аграриев, которые трудились не покладая рук, улучшая качество почвы, удобрений и совершенствуя сельскохозяйственную технику.

«В республике успешно функционирует птицекомплекс «Южный», объем производства составляет 5,5 тыс. тонн. Планируем запустить вторую его очередь в этом году. Активными темпами в регионе реализуется проект по возведению нового тепличного комплекса ООО «Агрокомбинат Сунжа». В планах производство 15 тыс. тонн в год плодоовощной продукции на площади 22 гектара. В рамках создания тепличного комплекса будет построена также подстанция «Тихая», что повысит инвестиционную привлекательность региона, а также позволит создать 400 новых рабочих мест», — добавил руководитель субъекта.

Калиматов уверен, что что у Ингушетии большой потенциал в данной сфере. «Наша республика богата природными ресурсами и плодородными землями, которые необходимо использовать на благо экономики и жителей региона», — считает Глава.

Напомним, сегодня в Народном собрании республики с ежегодным отчетом о деятельности правительства в 2022 году выступил премьер-министр региона Владимир Сластенин.